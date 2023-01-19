Средние цены на АЗС в Украине снова начали снижаться, подорожал только бензин марки A-95+. Так, в четверг, 19 января, премиальный вид горючего прибавил в цене 9 копеек, его стоимость сейчас составляет 51,74 грн/л.

Литр популярного A-95 скинул со вчерашней цены 19 копеек и сегодня его предлагают на автозаправочных станциях в среднем по 50,43 грн/л.

А-92 стоит на две копейки меньше – 50,27 грн/л.

Сейчас смотрят

Стоимость дизельного горючего уменьшилась на 12 копеек – до 54,09 грн/л.

Автогаз тоже подешевел. Сегодня его реализуют по 27,75 грн/л (минус 19 копеек).

В сетях АЗС самый дешевый A-95 стоит 45 грн/л, а самый дорогой – 53 грн/л.

Минимальная цена на дизель – 51,50 грн/л, максимальная – 57,99 грн/л.

Цены на автогаз колеблются в диапазоне от 25,04 до 36,99 грн за литр.

Источник: AutoRia