Після вихідних ціни на пальне в Україні не змінилися. Станом на 25 липня бензин категорії А-95+ в середньому можна придбати на АЗС за 51,61 грн/л.

Вартість бензину категорії А-95 та А-92 залишається без змін і в середньому становить 50,58 грн/л і 49,91 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального 25 липня становить 55,37 грн/л. Ціни на автогаз в Україні також залишаються на тому ж рівні, що і днем раніше, і в середньому по країні становлять 30,29 грн.

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Фото: AutoRia

Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Укрнафта, Авіас (50 грн/л);

Shell (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур груп (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 53-57 грн/л (UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС БРСМ-Нафта (29,29 грн/л), Укргазвидобування, Рур груп (29,50 грн/л), Shell (29,59 грн/л), SOCAR (29,61 грн/л), OKKO (29,73 грн/л), UPG (29,86 гр/л).