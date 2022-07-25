После выходных цены на топливо в Украине не изменились. По состоянию на 25 июля бензин категории А-95+ в среднем можно купить на АЗС за 51,61 грн/л.

Стоимость бензина категории А-95 и А-92 остается прежняя и в среднем составляет 50,58 грн/л и 49,91 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного топлива 25 июля составляет 55,37 грн/л. Цены на автогаз в Украине также остаются на том же уровне, что и днем ​​ранее, и в среднем по стране составляют 30,29 грн.

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Фото: AutoRia

Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

Укрнафта, Авиас (50 грн/л);

Shell (50,99 грн/л);

OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 53-57 грн/л (UPG, Авиас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС БРСМ-Нафта (29,29 грн/л), Укргаздобыча, Рур групп (29,50 грн/л), Shell (29,59 грн/л), SOCAR (29,61 грн/л), OKKO (29,73 грн/л), UPG (29,86 гр/л).