После выходных цены на топливо в Украине не изменились. По состоянию на 25 июля бензин категории А-95+ в среднем можно купить на АЗС за 51,61 грн/л.
Стоимость бензина категории А-95 и А-92 остается прежняя и в среднем составляет 50,58 грн/л и 49,91 грн/л соответственно.
Средняя цена дизельного топлива 25 июля составляет 55,37 грн/л. Цены на автогаз в Украине также остаются на том же уровне, что и днем ранее, и в среднем по стране составляют 30,29 грн.
Фото: AutoRia
Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:
- Укрнафта, Авиас (50 грн/л);
- Shell (50,99 грн/л);
- OKKO, WOG, Рур групп (51 грн/л).
Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 53-57 грн/л (UPG, Авиас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Автотранс).
Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС БРСМ-Нафта (29,29 грн/л), Укргаздобыча, Рур групп (29,50 грн/л), Shell (29,59 грн/л), SOCAR (29,61 грн/л), OKKO (29,73 грн/л), UPG (29,86 гр/л).