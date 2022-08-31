Ціни на пальне в Україні 31 серпня трохи підскочили. Так, бензин категорії А-92 здорожчав, і тепер його можна придбати в середньому за 47,92 грн/л.

Ціни на бензин А-95 і А-95 не змінилися і в середньому становлять 49,76 грн/л і 51,99 грн/л відповідно.

Середня ціна дизельного пального становить 53,30 грн/л. Вартість дизелю залишається стабільною. Водночас ціни на автогаз в Україні підскочили на 12 копійок і в середньому по країні становлять 26,74 грн.

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Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас, UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авіас (49 грн/л);

Shell (50,03 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51-57 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Катрал, Автотранс).

Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Катрал (25,56 грн/л), UPG (25,78 грн/л), Олас (25,89 грн/л), Авіас (26,96 грн/л).