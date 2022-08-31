Ціни на пальне в Україні 31 серпня трохи підскочили. Так, бензин категорії А-92 здорожчав, і тепер його можна придбати в середньому за 47,92 грн/л.
Ціни на бензин А-95 і А-95 не змінилися і в середньому становлять 49,76 грн/л і 51,99 грн/л відповідно.
Середня ціна дизельного пального становить 53,30 грн/л. Вартість дизелю залишається стабільною. Водночас ціни на автогаз в Україні підскочили на 12 копійок і в середньому по країні становлять 26,74 грн.
Найнижчу ціну на бензин категорії А-95 пропонують АЗС:
- Укр-Петроль (47,50 грн);
- Олас, UPG (48,90 грн/л);
- Укрнафта, Авіас (49 грн/л);
- Shell (50,03 грн/л);
- SOCAR (50,99 грн/л);
- OKKO, WOG (51 грн/л).
Дизельне пальне на АЗС можна купити за ціною 51-57 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авіас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур груп, Катрал, Автотранс).
Найнижчі ціни за автогаз пропонують АЗС Катрал (25,56 грн/л), UPG (25,78 грн/л), Олас (25,89 грн/л), Авіас (26,96 грн/л).