Цены на топливо в Украине 31 августа немного подскочили. Так, бензин категории А-92 подорожал, и теперь его можно купить в среднем за 47,92 грн/л.

Цены на бензин А-95 и А-95 не изменились и в среднем составляют 49,76 грн/л и 51,99 грн/л соответственно.

Средняя цена дизельного топлива составляет 53,30 грн/л. Стоимость дизеля остается стабильной. В то же время цены на автогаз в Украине подскочили на 12 копеек и в среднем по стране составляют 26,74 грн.

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Самую низкую цену на бензин категории А-95 предлагают АЗС:

Укр-Петроль (47,50 грн);

Олас, UPG (48,90 грн/л);

Укрнафта, Авиас (49 грн/л);

Shell (50,03 грн/л);

SOCAR (50,99 грн/л);

OKKO, WOG (51 грн/л).

Дизельное топливо на АЗС можно купить по цене 51-57 грн/л (Укр-Петроль, UPG, Авиас, Укрнафта, БРСМ-Нафта, Shell, OKKO, WOG, Рур групп, Катрал, Автотранс).

Самые низкие цены за автогаз предлагают АЗС Катрал (25,56 грн/л), UPG (25,78 грн/л), Олас (25,89 грн/л), Авиас (26,96 грн/л).