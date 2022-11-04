Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Ціни на автогаз знову пішли вгору: скільки коштує пальне 4 листопада

4 Листопада 2022, 11:02
Валентина Летяк редакторка стрічки
Коли в Україні з'явиться бензин - нумеролог
Джерело: Pixabay

Середні ціни на АЗС в Україні станом на п’ятницю, 4 листопада, майже не змінилися. Найбільше здорожчання, хоч і мінімальне, на автогаз.

Вартість цього пального зросла на 3 копійки – до 28,38 грн/л.

Літр популярного А-95 за день здорожчав на 2 копійки. Сьогодні його пропонують на автозаправках по 49,31 грн.

Зараз дивляться

Преміальний бензин А-95+ сьогодні коштує на 1 копійку дорожче – 49,98 грн/л.

Ціна на А-92 стабільна, він коштує 47,84 грн/л.

А дизельне пальне здорожчало мінімально – до 53,81 грн/л, додавши 1 копійку до вчорашньої середньої вартості.

Ціни на бензин 4 листопада

Ціни на бензин 4 листопада

Фото: AutoRia

Бензин А-95 в мережах автозаправних станцій 4 листопада пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Мінімальна ціна на дизель – 51,5 грн/л, максимальна – 58 грн за літр.

Читайте також:
Alef Model AВісім пропелерів і 170 км польоту: у США продають летючий автомобіль за $300 тис.

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь