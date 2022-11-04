Середні ціни на АЗС в Україні станом на п’ятницю, 4 листопада, майже не змінилися. Найбільше здорожчання, хоч і мінімальне, на автогаз.

Вартість цього пального зросла на 3 копійки – до 28,38 грн/л.

Літр популярного А-95 за день здорожчав на 2 копійки. Сьогодні його пропонують на автозаправках по 49,31 грн.

Зараз дивляться

Преміальний бензин А-95+ сьогодні коштує на 1 копійку дорожче – 49,98 грн/л.

Ціна на А-92 стабільна, він коштує 47,84 грн/л.

А дизельне пальне здорожчало мінімально – до 53,81 грн/л, додавши 1 копійку до вчорашньої середньої вартості.

Бензин А-95 в мережах автозаправних станцій 4 листопада пропонують щонайменше по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Мінімальна ціна на дизель – 51,5 грн/л, максимальна – 58 грн за літр.