Средние цены на АЗС в Украине в пятницу, 4 ноября, почти не изменились. Наибольшее подорожание, хоть и минимальное, на автогаз.

Стоимость этого топлива выросла на 3 копейки – до 28,38 грн/л.

Литр популярного А-95 за день подорожал на 2 копейки. Сегодня его предлагают на автозаправках по 49,31 грн.

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Премиальный бензин А-95+ сегодня стоит на 1 копейку дороже – 49,98 грн/л.

Цена на А-92 стабильная, он стоит 47,84 грн/л.

А дизельное топливо подорожало минимально – до 53,81 грн/л, прибавив 1 копейку к вчерашней средней стоимости.

Бензин А-95 в сетях автозаправочных станций 4 ноября предлагают минимум по 45,7 грн/л, максимум – 51 грн/л.

Минимальная цена на дизель – 51,5 грн/л, максимальная – 58 грн за литр.