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Ціни на пальне знизилися мінімально: скільки коштує бензин та дизель 25 лютого

25 Лютого 2023, 09:38
Валентина Летяк редакторка стрічки
Бензин, АЗС
Джерело: Pixabay

В суботу, 25 лютого, вартість пального на українських АЗС дещо змінилася у бік зниження.

Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ здешевшав на 2 копійки – до 49,2 грн/л.

Популярний А-95 скинув 8 копійок, і сьогодні літр цього пального реалізують в середньому по 47,56 грн/л.

Зараз дивляться

Вартість бензину А-92 знизилася на 2 копійки – до 46,51 грн/л.

Дизельне пальне коштує в середньому 50,29 грн за літр (мінус 8 копійок).

Автогаз подешевшав на 2 копійки (24,08 грн/л).

У мережах АЗС ціни на пальне відрізняються.

Скільки коштує пальне в Україні?

Ціни на бензин 25 лютого

Ціни на бензин 25 лютого

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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