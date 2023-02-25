В суботу, 25 лютого, вартість пального на українських АЗС дещо змінилася у бік зниження.
Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ здешевшав на 2 копійки – до 49,2 грн/л.
Популярний А-95 скинув 8 копійок, і сьогодні літр цього пального реалізують в середньому по 47,56 грн/л.
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Вартість бензину А-92 знизилася на 2 копійки – до 46,51 грн/л.
Дизельне пальне коштує в середньому 50,29 грн за літр (мінус 8 копійок).
Автогаз подешевшав на 2 копійки (24,08 грн/л).
У мережах АЗС ціни на пальне відрізняються.
Скільки коштує пальне в Україні?
Джерело: AutoRia