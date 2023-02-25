25 Лютого 2023, 09:38 Валентина Летяк редакторка стрічки

В суботу, 25 лютого, вартість пального на українських АЗС дещо змінилася у бік зниження. Зокрема, преміальний бензин марки A-95+ здешевшав на 2 копійки – до 49,2 грн/л. Популярний А-95 скинув 8 копійок, і сьогодні літр цього пального реалізують в середньому по 47,56 грн/л. Зараз дивляться Вартість бензину А-92 знизилася на 2 копійки – до 46,51 грн/л. Дизельне пальне коштує в середньому 50,29 грн за літр (мінус 8 копійок). Автогаз подешевшав на 2 копійки (24,08 грн/л). У мережах АЗС ціни на пальне відрізняються. Скільки коштує пальне в Україні? Читайте також: Розмитнення авто у Дії – Верховна Рада провалила законопроєкти Джерело: AutoRia

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