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Цены на топливо снизились минимально: сколько стоит бензин и дизель 25 февраля

25 февраля 2023, 09:38
Валентина Летяк редактор ленты
Бензин, АЗС
Источник: Pixabay

В субботу, 25 февраля, стоимость топлива на украинских АЗС несколько изменилась в сторону снижения.

В частности, премиальный бензин марки A-95+ подешевел на 2 копейки — до 49,2 грн/л.

Популярный А-95 сбросил 8 копеек, и сегодня литр этого топлива реализуют в среднем по 47,56 грн/л.

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Стоимость бензина А-92 снизилась на 2 копейки — до 46,51 грн/л.

Дизельное топливо стоит в среднем 50,29 грн за литр (минус 8 копеек).

Автогаз подешевел на 2 копейки (24,08 грн/л).

В сетях АЗС цены на топливо отличаются.

Сколько стоит топливо в Украине?

Ціни на бензин 25 лютого

Ціни на бензин 25 лютого

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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