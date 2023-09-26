У вівторок, 26 вересня, ціни на пальне в Україні відновили зростання.

Найбільше змінилася вартість автогазу, який здорожчав на 15 копійок – до 25,64 грн/л.

Дизельне пальне коштує в середньому 54,64 грн/л (плюс 9 копійок).

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Щодо бензину, преміальний А-95+ додав 3 копійки до вчорашньої ціни – у 57,51 грн за літр.

Популярний А-95 здорожчав на 6 копійок – до 54,71 грн/л.

І на 7 копійок зросла вартість бензину марки А-92 – в середньому 52,67 грн за літр.

Скільки коштує пальне в мережах АЗС:

Джерело: AutoRia