Во вторник, 26 сентября, цены на топливо в Украине возобновили рост.
Больше всего изменилась стоимость автогаза, который подорожал на 15 копеек — до 25,64 грн/л.
Дизельное топливо стоит в среднем 54,64 грн/л (плюс 9 копеек).
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Что касается бензина, премиальный А-95+ прибавил 3 копейки ко вчерашней цене — в 57,51 грн за литр.
Популярный А-95 подорожал на 6 копеек — до 54,71 грн/л.
И на 7 копеек выросла стоимость бензина марки А-92 — в среднем 52,67 грн за литр.
Сколько стоит топливо в сетях АЗС:
Источник: AutoRia