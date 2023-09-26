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Цены на топливо снова скорректировались. Больше всего — на автогаз

26 сентября 2023, 09:52
Валентина Летяк редактор ленты
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Источник: Pexels

Во вторник, 26 сентября, цены на топливо в Украине возобновили рост.

Больше всего изменилась стоимость автогаза, который подорожал на 15 копеек — до 25,64 грн/л.

Дизельное топливо стоит в среднем 54,64 грн/л (плюс 9 копеек).

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Что касается бензина, премиальный А-95+ прибавил 3 копейки ко вчерашней цене — в 57,51 грн за литр.

Популярный А-95 подорожал на 6 копеек — до 54,71 грн/л.

И на 7 копеек выросла стоимость бензина марки А-92 — в среднем 52,67 грн за литр.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Ціни на бензин 26 вересня

Ціни на бензин 26 вересня

Фото: AutoRia

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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