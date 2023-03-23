У четвер, 23 березня, середні ціни на пальне в Україні дещо змінилися у бік зниження.

Зокрема, літр преміального бензину A-95+ продають по 49 грн – на 1 копійку дешевше, ніж учора.

Популярний А-95 скинув 3 копійки, його середня вартість на автозаправках сьогодні – 47,16 грн за літр.

Зараз дивляться

Бензин марки A-92 здешевшав на 1 копійку – до 46 грн/л.

Вартість дизельного пального знизилася на 5 копійок, і сьогодні його реалізують по 47,88 грн/л.

Ціна на автогаз знизилася найбільше – мінус 11 копійок від учорашньої (22,02 грн/л).

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

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Джерело: AutoRia