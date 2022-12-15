Середні ціни на пальне в Україні у четвер, 15 грудня, майже не змінилися.

Зокрема, бензин марки A-95+ здорожчав лише на 1 копійку, і сьогодні його пропонують на автозаправках в середньому по 52,16 грн/л.

А літр популярного А-95 коштує на 1 копійку дешевше, ніж учора – 51,39 грн.

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Вартість бензину марки A-92 знизилася на 4 копійки – до 50,93 грн/л.

Дизельне пальне сьогодні реалізують по 54,92 грн/л (на 1 копійку дешевше).

Незмінною залишається вартість автогазу – 29,36 грн/л.

В мережах АЗС найдешевший бензин А-95 коштує 45 грн/л (ZOG), найдорожчий – 54 грн/л (ОККО).

Мінімальна ціна дизельне пальне – 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальна – майже 60 грн (Параллель).

Джерело: AutoRia