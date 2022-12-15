Средние цены на топливо в Украине в четверг, 15 декабря, почти не изменились.

В частности, бензин марки A-95+ подорожал всего на 1 копейку, и сегодня его предлагают на автозаправках в среднем по 52,16 грн/л.

А литр популярного А-95 стоит на 1 копейку дешевле, чем вчера – 51,39 грн.

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Стоимость бензина марки A-92 снизилась на 4 копейки – до 50,93 грн/л.

Дизельное топливо сегодня реализуют по 54,92 грн/л (на 1 копейку дешевле).

Неизменной остается стоимость автогаза – 29,36 грн/л.

В сетях АЗС самый дешевый бензин А-95 стоит 45 грн/л (ZOG), самый дорогой – 54 грн/л (ОККО).

Минимальная цена дизельного топлива – 52 грн/л (Укр-Петроль), максимальная – почти 60 грн (Параллель).

Источник: AutoRia