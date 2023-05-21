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Ціни на пальне зберігають стабільність. Скільки коштує дизель, бензин та газ в Україні 21 травня

21 Травня 2023, 10:39
Анастасія Кожушко редакторка стрічки
ціни на АЗС
Джерело: Pexels

Середні ціни на пальне на українських АЗС у неділю, 21 травня, не змінилися, а залишилися такими ж як і на передодні, як на всі марки бензину, так і на дизельне пальне та автогаз.

Преміальний А-95+ вартує так само як і вчора – 47,59 грн/л.

Вартість популярного А-95 – 45,02 грн за літр.

Літр А-92 сьогодні реалізують в середньому по 43,44 грн/л.

Дизельне пальне правлять по 43,59 грн/л.

Ціни на автогаз вже кілька днів поспіль зберігають стабільність, закріпившись на рівні 21,76 грн/л.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій:

Ціни на бензин 20 травня

Ціни на бензин 20 травня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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