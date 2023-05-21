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Цены на топливо сохраняют стабильность. Сколько стоит дизель, бензин и газ в Украине 21 мая

21 мая 2023, 10:39
Анастасия Кожушко редактор ленты
ціни на АЗС
Источник: Pexels

Средние цены на топливо на украинских АЗС в воскресенье, 21 мая, не изменились, а остались такими же как и накануне, как на все марки бензина, так и на дизельное топливо и автогаз.

Премиальный А-95+ стоит так же как и вчера – 47,59 грн/л.

Стоимость популярного А-95 – 45,02 грн за литр.

Литр А-92 сегодня реализуют в среднем по 43,44 грн/л.

Дизельное топливо правят по 43,59 грн/л.

Цены на автогаз уже несколько дней подряд сохраняют стабильность, закрепившись на уровне 21,76 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Ціни на бензин 20 травня

Ціни на бензин 20 травня

Фото: AutoRia

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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