Средние цены на топливо на украинских АЗС в воскресенье, 21 мая, не изменились, а остались такими же как и накануне, как на все марки бензина, так и на дизельное топливо и автогаз.

Премиальный А-95+ стоит так же как и вчера – 47,59 грн/л.

Стоимость популярного А-95 – 45,02 грн за литр.

Литр А-92 сегодня реализуют в среднем по 43,44 грн/л.

Дизельное топливо правят по 43,59 грн/л.

Цены на автогаз уже несколько дней подряд сохраняют стабильность, закрепившись на уровне 21,76 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций:

Источник: AutoRia