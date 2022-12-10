Середні ціни на пальне в мережах АЗС продовжують зростати. У суботу, 10 грудня, найбільше здорожчав бензин марки А-95.

Вартість літра цього пального збільшилася на 13 копійок – до 51,4 грн.

Преміальний А-95+ додав до ціни лише 1 копійку, і сьогодні коштує на автозавправках в середньому 52,07 грн/л.

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Бензин А-92 продають по 50,97 грн/л – це на 3 копійки дорожче, ніж напередодні.

Дизельне пальне пропонують по 54,9 грн/л, тобто вартість зросла на 4 копійки.

Автогаз здорожчав на 7 копійок – до 29,29 грн/л.

В мережах АЗС ціни на пальне різняться. Зокрема, вартість бензину А-95 варіюється від 45 до 54 грн за літр.

Дизельне пальне можна придбати щонайменше по 52 грн/грн, найвища ціна – 58 грн/л.

Діапазон цін на автогаз – від 26,95 до 29,98 грн за літр.

Джерело: AutoRia