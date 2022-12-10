Средние цены на топливо в сетях АЗС продолжают расти. В субботу, 10 декабря, больше всего подорожал бензин марки А-95.

Стоимость литра этого топлива увеличилась на 13 копеек – до 51,4 грн.

Премиальный А-95+ прибавил к цене всего 1 копейку, и сегодня стоит на автозаправках в среднем 52,07 грн/л.

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Бензин А-92 продают по 50,97 грн/л – это на 3 копейки дороже, чем накануне.

Дизельное топливо предлагают по 54,9 грн/л, то есть стоимость выросла на 4 копейки.

Автогаз подорожал на 7 копеек – до 29,29 грн/л.

В сетях АЗС цены на топливо разнятся. В частности, стоимость бензина А-95 варьируется от 45 до 54 грн за литр.

Дизельное топливо можно приобрести минимум по 52 грн/грн, самая высокая цена – 58 грн/л.

Диапазон цен на автогаз – от 26,95 до 29,98 грн за литр.

Источник: AutoRia