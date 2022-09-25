У неділю, 25 вересня, середні ціни на пальне в Україні не змінилися.

Преміальний А-95+, як і напередодні, коштує в 50,19 грн/л, бензин категорії А-95 пропонують по 49,37 грн/л.

Літр А-92 відпускають на автозаправках в середньому по 47,84 грн/л.

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Середня ціна дизельного пального – 53,05 грн/л, вартість автогазу – 25,99 грн/л.

Мінімальна ціна бензину А-95 в мережах АЗС – 45,2 грн/л, максимальна – 51 грн/л.

Літр дизельного пального можна придбати щонайменше за 49,59 грн, найвища ціна – 57 грн.

Джерело: AutoRia