В воскресенье, 25 сентября, средние цены на топливо в Украине не изменились.

Премиальный А-95+, как и накануне, стоит в 50,19 грн/л, бензин категории А-95 предлагают по 49,37 грн/л.

Литр А-92 отпускают на автозаправках в среднем по 47,84 грн/л.

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Средняя цена дизельного топлива – 53,05 грн/л, стоимость автогаза – 25,99 грн/л.

Минимальная цена бензина А-95 в сетях АЗС – 45,2 грн/л, максимальная – 51 грн/л.

Литр дизельного топлива можно приобрести минимум по 49,59 грн, самая высокая цена – 57 грн.

Источник: AutoRia