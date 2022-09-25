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Цены на топливо в Украине стабильны: сколько стоит бензин и дизель

25 сентября 2022, 11:12
Валентина Летяк редактор ленты
Цены на топливо в Украине стабильны: сколько стоит бензин и дизель
Источник: Pixabay

В воскресенье, 25 сентября, средние цены на топливо в Украине не изменились.

Премиальный А-95+, как и накануне, стоит в 50,19 грн/л, бензин категории А-95 предлагают по 49,37 грн/л.

Литр А-92 отпускают на автозаправках в среднем по 47,84 грн/л.

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Средняя цена дизельного топлива – 53,05 грн/л, стоимость автогаза – 25,99 грн/л.

Ціни на бензин 25.09.2022

Ціни на бензин 25.09.2022

Фото: AutoRia

Минимальная цена бензина А-95 в сетях АЗС – 45,2 грн/л, максимальная – 51 грн/л.

Литр дизельного топлива можно приобрести минимум по 49,59 грн, самая высокая цена – 57 грн.

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ИсточникAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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