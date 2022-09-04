У неділю, 4 вересня, середні ціни на пальне в українських мережах АЗС не змінилися. Зокрема, літр бензину А-95+ коштує 50,73 грн. На автозаправках його вартість коливається в діапазоні від 48 грн до майже 56 грн/л.

Бензин категорії А-95 водіям пропонують в середньому по 49,71 грн за літр. Ціни на АЗС коливаються від 47,5 грн до майже 52 грн за літр.

Середня ціна на А-92 – 47,89 грн/л, а на автозаправних станціях за це пальне доведеться віддати від 44,97 грн до 51 грн.

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Літр дизеля сьогодні коштує в середньому 53,16 грн, в мережах АЗС – від 49,6 грн до 57,24 грн.

Автогаз пропонують по 25,97 грн/л. На автозаправках – від 23,95 грн до 27,48 грн за літр.

Джерело: AutoRia