Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Ціни на пальне в Україні стабільні: скільки коштує бензин та дизель 4 вересня

4 Вересня 2022, 10:50
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на пальне в Україні стабільні: скільки коштує бензин та дизель 4 вересня
Джерело: Depositphotos

У неділю, 4 вересня, середні ціни на пальне в українських мережах АЗС не змінилися. Зокрема, літр бензину А-95+ коштує 50,73 грн. На автозаправках його вартість коливається в діапазоні від 48 грн до майже 56 грн/л.

Бензин категорії А-95 водіям пропонують в середньому по 49,71 грн за літр. Ціни на АЗС коливаються від 47,5 грн до майже 52 грн за літр.

Середня ціна на А-92 – 47,89 грн/л, а на автозаправних станціях за це пальне доведеться віддати від 44,97 грн до 51 грн.

Зараз дивляться

Ціни на пальне

Ціни на пальне

Ціни на пальне

Фото: AutoRia

Літр дизеля сьогодні коштує в середньому 53,16 грн, в мережах АЗС – від 49,6 грн до 57,24 грн.

Автогаз пропонують по 25,97 грн/л. На автозаправках – від 23,95 грн до 27,48 грн за літр.

Читайте також:
Ціни на пальне в Україні стабільні: скільки коштує бензин та дизель 4 вересняНе дорожче за $2 тис.: які вживані авто завозили з Польщі у 2022

Джерело: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС дизель Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь