В воскресенье, 4 сентября, средние цены на топливо в украинских сетях АЗС не изменились. В частности, литр бензина А-95+ стоит 50,73 грн. На автозаправках его стоимость колеблется в диапазоне от 48 до почти 56 грн/л.

Бензин категории А-95 водителям предлагают в среднем по 49,71 грн/литр. Цены на АЗС колеблются от 47,5 до почти 52 грн за литр.

Средняя цена на А-92 – 47,89 грн/л, а на автозаправочных станциях за это топливо придется отдать от 44,97 грн до 51 грн.

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Литр дизеля сегодня стоит в среднем 53,16 грн, в сетях АЗС – от 49,6 грн до 57,24 грн.

Автогаз предлагают по 25,97 грн/л. На автозаправках – от 23,95 до 27,48 грн за литр.

Источник: AutoRia