Середні ціни на пальне в Україні станом на понеділок, 19 вересня, незмінні з суботи.

Зокрема, преміальний бензин категорії А-95+ пропонують в середньому по 50,51 грн/л.

Літр звичайного А-95 можна придбати за 49,4 грн, а бензину А-92 – за 47,78 грн.

Зараз дивляться

Середня ціна дизельного пального на українських автозаправках також стабільна і становить 53,15 грн/л.

Вартість автогазу в середньому по країні становлять 25,96 грн.

Найдешевший А-95 в мережах АЗС пропонують по 45,2 грн/л, а найдорожчий – по 52 грн/л.

Мінімальна вартість дизеля на автозаправках – 49,6 грн/л, максимальна – 57,24 грн/л.

Джерело: AutoRia