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Ціни на пальне в Україні стабільні другий день поспіль

19 Вересня 2022, 09:31
Валентина Летяк редакторка стрічки
Ціни на пальне в Україні стабільні другий день поспіль
Джерело: Dreamstime

Середні ціни на пальне в Україні станом на понеділок, 19 вересня, незмінні з суботи.

Зокрема, преміальний бензин категорії А-95+ пропонують в середньому по 50,51 грн/л.

Літр звичайного А-95 можна придбати за 49,4 грн, а бензину А-92 – за 47,78 грн.

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Середня ціна дизельного пального на українських автозаправках також стабільна і становить 53,15 грн/л.

Вартість автогазу в середньому по країні становлять 25,96 грн.

Ціни на бензин 19.09.2022

Ціни на бензин 19.09.2022

Фото: AutoRia

Найдешевший А-95 в мережах АЗС пропонують по 45,2 грн/л, а найдорожчий – по 52 грн/л.

Мінімальна вартість дизеля на автозаправках – 49,6 грн/л, максимальна – 57,24 грн/л.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Ціни на бензин
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