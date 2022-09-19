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Цены на топливо в Украине стабильны второй день подряд

19 сентября 2022, 09:31
Валентина Летяк редактор ленты
Цены на топливо в Украине стабильны второй день подряд
Источник: Dreamstime

Средние цены на топливо в Украине по состоянию на понедельник, 19 сентября, неизменны с субботы.

Премиальный бензин категории А-95+ предлагают в среднем по 50,51 грн/л.

Литр обычного А-95 можно приобрести за 49,4 грн, а бензина А-92 – за 47,78 грн.

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Средняя цена дизельного топлива на украинских автозаправках также стабильна и составляет 53,15 грн/л.

Стоимость автогаза в среднем по стране составляет 25,96 грн.

Ціни на бензин 19.09.2022

Ціни на бензин 19.09.2022

Фото: AutoRia

Самый дешевый А-95 в сетях АЗС предлагают по 45,2 грн/л, а самый дорогой – по 52 грн/л.

Минимальная стоимость дизеля на автозаправках – 49,6 грн/л, максимальная – 57,24 грн/л.

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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