У понеділок, 9 січня, вартість пального на українських АЗС не змінилася. Ціни на бензин, дизель та автогаз стабільні другий день поспіль.
Зокрема, преміальний бензин A-95+ коштує в середньому 52,37 грн/л, популярний A-95 – 51,43 грн/л.
Літр бензину марки А-92 пропнують на АЗС по 50,61 грн.
Зараз дивляться
Середня ціна на дизельне пальне – 54,91 грн/л, на автогаз – 29,17 грн/л.
В мережах АЗС ціни на пальне різняться. Наприклад, найдешевший A-95 можна знайти по 45 грн/л, а найдорожчий коштує 53 грн/л.
Літр дизельного пального коштує щонайменше 52,5 грн, максимум – 58 грн.
Діапазон цін на автогаз – від 26,64 грн до 37 грн за літр.
Джерело: AutoRia