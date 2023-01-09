У понеділок, 9 січня, вартість пального на українських АЗС не змінилася. Ціни на бензин, дизель та автогаз стабільні другий день поспіль.

Зокрема, преміальний бензин A-95+ коштує в середньому 52,37 грн/л, популярний A-95 – 51,43 грн/л.

Літр бензину марки А-92 пропнують на АЗС по 50,61 грн.

Зараз дивляться

Середня ціна на дизельне пальне – 54,91 грн/л, на автогаз – 29,17 грн/л.

В мережах АЗС ціни на пальне різняться. Наприклад, найдешевший A-95 можна знайти по 45 грн/л, а найдорожчий коштує 53 грн/л.

Літр дизельного пального коштує щонайменше 52,5 грн, максимум – 58 грн.

Діапазон цін на автогаз – від 26,64 грн до 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia