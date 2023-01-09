В понедельник, 9 января, стоимость топлива на украинских АЗС не изменилась. Цены на бензин, дизель и автогаз стабильные второй день подряд.

В частности, премиальный бензин A-95+ стоит в среднем 52,37 грн/л, популярный A-95 — 51,43 грн/л.

Литр бензина марки А-92 продают на АЗС по 50,61 грн.

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Средняя цена на дизельное топливо — 54,91 грн/л, на автогаз — 29,17 грн/л.

В сетях АЗС цены на топливо различаются. Например, самый дешевый A-95 можно найти по 45 грн/л, а самый дорогой стоит 53 грн/л.

Литр дизельного топлива стоит минимум 52,5 грн, максимум — 58 грн.

Диапазон цен на автогаз — от 26,64 грн до 37 грн за литр.

Источник: AutoRia