У середу, 28 грудня, середні ціни на пальне в Україні майже не змінилися, спостерігається корекція лише в кілька копійок.

Зокрема, літр преміального А-95+ сьогодні коштує на 1 копійку дорожче – 53,01 грн.

Бензин марки А-95 здорожчав в середньому на 3 копійки – до 52,2 грн/л.

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А-92 навпаки здешевшав на 8 копійок, сьогодні це пальне пропонують на АЗС по 50,8 грн/л.

Дизельне пальне додало 1 копійку до вартості – літр у середньому коштує 55,05 грн.

Автогаз здешевшав на 1 копійку – до 29,29 грн за літр.

У мережах автозаправок в України літр бензину А-95 коштує від 45 грн до 54 грн, преміального А-95+ – від 48 грн до 56 грн.

Ціна на дизельне пальне коливається в діапазоні 52,5-58 грн за літр.

Мінімальна вартість автогазу – 26,95 грн за літр, максимальна – майже 37 грн за літр.

Джерело: AutoRia