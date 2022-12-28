В среду, 28 декабря, средние цены на топливо в Украине почти не изменились, наблюдается коррекция всего лишь в несколько копеек.

В частности, литр премиального А-95+ сегодня стоит на 1 копейку дороже – 53,01 грн.

Бензин марки А-95 подорожал в среднем на 3 копейки – до 52,2 грн/л.

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А-92 наоборот подешевел на 8 копеек, сегодня это топливо предлагают на АЗС по 50,8 грн/л.

Дизельное топливо прибавило 1 копейку к стоимости – литр в среднем стоит 55,05 грн.

Автогаз подешевел на 1 копейку – до 29,29 грн за литр.

В сетях автозаправок в Украине литр бензина А-95 стоит от 45 до 54 грн, премиального А-95+ – от 48 до 56 грн.

Цена на дизельное топливо колеблется в диапазоне 52,5-58 грн за литр.

Минимальная стоимость автогаза – 26,95 грн/л, максимальная – почти 37 грн/л.

Источник: AutoRia