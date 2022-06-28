Ціни на пальне в Україні стабілізувалися: скільки коштує бензин, дизель та газ 28 червня

Станом на 28 червня 2022 року в Україні стабілізувалася середня вартість палива на заправних станціях.

Так, згідно з даними, опублікованими на сайті auto.ria, з 24 червня середня ціна на бензин не коливається, а вартість автогазу не змінювалась з 26 червня.

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Як уточнюється, у середньому бензин А-95 коштує 50,61 грн, 92-й – 49,66 грн, дизель – 56,39 грн, а автогаз – 41,73 грн.

Як показано на таблиці, найдешевший бензин А-95 продається на заправках UPG – там він коштує 48,90 грн. Там же можна знайти найдешевший газ за 39 грн.

Дизельне паливо, у свою чергу, дешевше буде купити на АЗС Укрнафта чи Авіас – там його продають за 55 грн.

Вибору з бензином А-92 небагато – його можна купити лише за 49 грн на автозаправках Авіас.

Зазначимо, що більшість АЗС розробили для себе спеціальні мобільні програми. За їхньою допомогою можна не лише купувати бензин, а й відстежувати його наявність на тій чи іншій заправці.

Які мобільні програми є у найбільших мережах АЗС, і як через них купити паливо — читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Авто-РІА