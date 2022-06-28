По состоянию на 28 июня 2022 года в Украине стабилизировалась средняя стоимость топлива на заправочных станциях.

Так, согласно данным, опубликованным на сайте auto.ria, с 24 июня средняя цена на бензин не колеблется, а стоимость автогаза не меняется с 26 июня.

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Как уточняется, в среднем бензин А-95 стоит 50,61 грн, 92-й – 49,66 грн, дизель – 56,39 грн, а автогаз – 41,73 грн.

Как показано на таблице, самый дешевый бензин А-95 продается на заправках UPG – там он стоит 48,90 грн. Там же можно найти самый дешевый газ за 39 грн.

Дизельное топливо, в свою очередь, дешевле будет купить на АЗС Укрнафта или Авиас – там его продают за 55 грн.

Выбора с бензином А-92 не много – его можно купить только за 49 грн на автозаправках Авиас.

Отметим, что большинство АЗС разработало для себя специальные мобильные приложения. С их помощью можно не только покупать бензин, но и отслеживать его наличие на той или иной заправке.

Какие мобильные приложения есть у самых больших сете АЗС, и как через них купить топливо — читайте в материале Фактов ICTV.