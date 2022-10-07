У п’ятницю, 7 жовтня, середні ціни на пальне на українських АЗС зберігають стабільність.

Літр преміального А-95+ пропонують по 50,11 грн, бензин категорії А-95 реалізують у середньому по 49,3 грн/л.

Вартість А-92 на автозаправках – 47,61 грн/л.

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Дизельне пальне коштує 53,09 грн/л, середня ціна на автогаз – 26,18 грн.

У мережах АЗС граничні ціни на пальне теж фактично не змінилися. Зокрема, найнижча варість бензину А-95 – 45,2 грн/л, найвища – 51 грн/л.

Дизель коштує щонайменше 49,6 грн/л, максимум – 57 грн/л.

Джерело: AutoRia