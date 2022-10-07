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Цены на топливо в Украине 7 октября не изменились

7 октября 2022, 12:05
Валентина Летяк редактор ленты
Цены на топливо в Украине 7 октября не изменились
Источник: Depositphotos

В пятницу, 7 октября, средние цены на топливо на украинских АЗС сохраняют стабильность.

Литр премиального А-95+ предлагают по 50,11 грн, бензин категории А-95 реализуют в среднем по 49,3 грн/л.

Стоимость А-92 на автозаправках – 47,61 грн/л.

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Дизельное топливо стоит 53,09 грн/л, средняя цена на автогаз – 26,18 грн.

Ціни на бензин

Ціни на бензин

Фото: AutoRia

В сетях АЗС предельные цены на топливо тоже фактически не изменились. В частности, самая низкая стоимость бензина А-95 – 45,2 грн/л, самая высокая – 51 грн/л.

Дизель стоит не менее 49,6 грн/л, максимум – 57 грн/л.

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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