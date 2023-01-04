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Ціни на пальне в Україні 4 січня дещо знизилися: скільки коштує бензин та дизель

4 Січня 2023, 09:35
Валентина Летяк редакторка стрічки
бензин
Джерело: Pixabay

У середу, 4 січня, середні ціни на майже всі види пального дещо скоригувалися у бік зниження.

Зокрема, вартість преміального А-95+ сьогодні – 52,86 грн/л, що на 5 копійок менша, ніж напередодні.

Бензин марки А-95 залишився на рівні 51,89 грн/л.

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Літр А-92 здешевшав у середньому на 4 копійки – до 50,78 грн/л.

Ціна на дизельне пальне знизилася на 3 копійки (55,01 грн/л), на автогаз – на 5 копійок (29,22 грн/л).

Ціни на бензин 4 січня

Ціни на бензин 4 січня

Фото: AutoRia

Варість пального у мережах автозаправних станцій різниться. Так, найдешевший А-95 коштує 45 грн/л, найдорожчий – 54 грн/л.

Вартість дизельного пального – в діапазоні від 52,50 грн до 58 грн за літр.

Автогаз пропонують щонайменше по 26,95 грн, максимум – по 37 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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