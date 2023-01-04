В среду, 4 января, средние цены почти на все виды топлива несколько скорректировались в сторону снижения.

В частности, стоимость премиального А-95+ сегодня — 52,86 грн/л, что на 5 копеек меньше, чем накануне.

Бензин марки А-95 остался на уровне 51,89 грн/л.

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Литр А-92 подешевел в среднем на 4 копейки — до 50,78 грн/л.

Цена на дизельное топливо снизилась на 3 копейки (55,01 грн/л), на автогаз — на 5 копеек (29,22 грн/л).

Стоимость топлива в сетях автозаправочных станций различается. Так, самый дешевый А-95 стоит 45 грн/л, самый дорогой — 54 грн/л.

Стоимость дизельного топлива — в диапазоне от 52,50 грн до 58 грн за литр.

Автогаз предлагают минимум по 26,95 грн, максимум – по 37 грн.

Источник: AutoRia