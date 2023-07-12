Середні ціни на пальне в Україні у середу, 12 липня, знову трохи підвищилися. Лише вартість автогазу лишилася на вчорашньому рівні.

Преміальний бензин марки А-95+ подорожчав у середньому на 2 копійки – до до 49,99 грн/л.

Літр популярного А-95 також додав до вчорашньої ціни 2 копійки – 47,86 грн.

Найбільше серед усіх марок бензину здорожчав А-92. Сьогодні його реалізують у середньому на 6 копійок дорожче, ніж учора – 45,3 грн/л.

Вартість дизельного пального зросла лише на 1 копійку – до 46,73 грн за літр.

Середня ціна автогазу стабільна – 23,34 грн/л.

Скільки коштує пальне у мережах АЗС:

Джерело: AutoRia