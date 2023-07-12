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Ціни на пальне в Україні 12 липня дещо скоригувалися у бік підвищення

12 Липня 2023, 09:28
Валентина Летяк редакторка стрічки
АЗС, бензин, дизель, газ, пальне
Джерело: Pexels

Середні ціни на пальне в Україні у середу, 12 липня, знову трохи підвищилися. Лише вартість автогазу лишилася на вчорашньому рівні.

Преміальний бензин марки А-95+ подорожчав у середньому на 2 копійки – до до 49,99 грн/л.

Літр популярного А-95 також додав до вчорашньої ціни 2 копійки – 47,86 грн.

Найбільше серед усіх марок бензину здорожчав А-92. Сьогодні його реалізують у середньому на 6 копійок дорожче, ніж учора – 45,3 грн/л.

Вартість дизельного пального зросла лише на 1 копійку – до 46,73 грн за літр.

Середня ціна автогазу стабільна – 23,34 грн/л.

Скільки коштує пальне у мережах АЗС:

Ціни на бензин 12 липня

Ціни на бензин 12 липня

Фото: AutoRia

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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