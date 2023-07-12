Средние цены на топливо в Украине в среду, 12 июля, снова несколько повысились. Только стоимость автогаза осталась на вчерашнем уровне.
Премиальный бензин марки А-95+ подорожал в среднем на 2 копейки — до 49,99 грн/л.
Литр популярного А-95 тоже добавил ко вчерашней цене 2 копейки — 47,86 грн.
Больше всего среди всех марок бензина подорожал А-92. Сегодня его реализуют в среднем на 6 копеек дороже, чем вчера — 45,3 грн/л.
Стоимость дизельного топлива выросла всего на 1 копейку — до 46,73 грн за литр.
Средняя цена автогаза стабильна — 23,34 грн/л.
Сколько стоит топливо в сетях АЗС:
Источник: AutoRia