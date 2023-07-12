Средние цены на топливо в Украине в среду, 12 июля, снова несколько повысились. Только стоимость автогаза осталась на вчерашнем уровне.

Премиальный бензин марки А-95+ подорожал в среднем на 2 копейки — до 49,99 грн/л.

Литр популярного А-95 тоже добавил ко вчерашней цене 2 копейки — 47,86 грн.

Больше всего среди всех марок бензина подорожал А-92. Сегодня его реализуют в среднем на 6 копеек дороже, чем вчера — 45,3 грн/л.

Стоимость дизельного топлива выросла всего на 1 копейку — до 46,73 грн за литр.

Средняя цена автогаза стабильна — 23,34 грн/л.

Сколько стоит топливо в сетях АЗС:

Источник: AutoRia