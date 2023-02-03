Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Авто

Ціни на пальне трохи підскочили: скільки коштують бензин, дизель та автогаз 3 лютого

3 Лютого 2023, 09:59
Марта Бондаренко редакторка стрічки
бензин
Джерело: Pixabay

В Україні станом на 3 лютого трохи підскочили у ціні усі види пального: бензин, дизель та автогаз.

Так, преміальний бензин марки А-95+ на українських АЗС у середньому коштує 50,45 грн за літр; популярний бензин марки А-95 48,63 грн за літр; бензин А-92 у середньому коштує 47,34 грн за літр.

Дизельне пальне все ще залишається найдорожчим видом пального – у середньому на українських АЗС дизель продається по 50 грн 43 коп.

Зараз дивляться

Автогаз можна купити за 26 грн 50 коп.

Скільки коштує пальне в Україні?

Читайте також:
бензинЦіни на пальне майже не змінилися: скільки коштує бензин та дизель 2 лютого

Раніше фінансовий аналітик Олексій Лупоносов розповів, що рівень цін на бензин у лютому не зміниться, але навесні можуть бути суттєві коливання.

Джерело: AUTO.RIA

Теги
Автогаз АЗС Дизельне пальне Ціни на бензин
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь