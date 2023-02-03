В Україні станом на 3 лютого трохи підскочили у ціні усі види пального: бензин, дизель та автогаз.

Так, преміальний бензин марки А-95+ на українських АЗС у середньому коштує 50,45 грн за літр; популярний бензин марки А-95 48,63 грн за літр; бензин А-92 у середньому коштує 47,34 грн за літр.

Дизельне пальне все ще залишається найдорожчим видом пального – у середньому на українських АЗС дизель продається по 50 грн 43 коп.

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