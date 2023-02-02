У мережах АЗС середні ціни на пальне у четвер, 2 лютого, продовжують знижуватися, хоча це майже непомітно – усього на 2-5 копійок.

Зокрема, вартість преміального бензину марки A-95+ знизилася на 2 копійки – до 50,44 грн/л.

Так само здешевшав і популярний A-95, сьогодні його реалізують в середньому по 48,6 грн/л.

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Ціна на бензин марки А-92 знизилася на 5 копійок (47,32 грн/л).

Дизельне пальне та автогаз здешевшали в середньому на 4 копійки – до 52,4 грн/л та 26,47 грн/л відповідно.

Різниця цін у мережах АЗС на бензин A-95 – від 46 грн до 52 грн за літр.

Вартість дизельного пального варіюється від 49,9 грн до 58 грн за літр.

Автогаз реалізують щонайменше по 24,45 грн/л, максимальна ціна – 30,48 грн за літр.

Тобто діапазон цін на популярні марки пального фактично не змінився.

Джерело: AutoRia