В Украине на 3 февраля немного подскочила цена все виды топлива: бензин, дизель и автогаз.

Так, премиальный бензин марки А-95+ на украинских АЗС в среднем стоит 50,45 грн за литр; популярный бензин марки А-95 48,63 грн/литр; бензин А-92 в среднем стоит 47,34 грн/литр.

Дизельное топливо все еще остается самым дорогим видом топлива – в среднем на украинских АЗС дизель продается по 50 грн. 43 коп.

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Автогаз можно купить за 26 грн. 50 коп.

Сколько стоит топливо в Украине?

Ранее финансовый аналитик Алексей Лупоносов рассказал, что уровень цен на бензин в феврале не изменится, но весной могут существовать колебания.

Источник: AUTO.RIA