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Цены на топливо стабильны: сколько стоит бензин, дизель и автогаз

19 февраля 2023, 09:59
Бедрак Виктория редактор ленты
АЗС в Україні

Средние цены на автозаправках в Украине по состоянию на утро воскресенья, 19 февраля, не изменились.

Литр премиального бензина A-95+ реализуют в среднем по 49,53 грн/л.

А-95 стоит 47,83 грн/л, А-92 – 46,78 грн/л.

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Дизельное топливо продается в среднем по 51,37 грн/л.

Автогаз предлагают по 24,89 грн/л.

Сколько стоит топливо на автозаправках?

На АЗС А-95 стоит от 45 до 50 грн/л.

Диапазон цен на дизельное горючее – от 48,9 до 58 грн/л.

Литр автогаза автозаправочные станции реализуют минимум по 22,45 грн, максимум – по 32 грн.

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Источник: AutoRia

Теги
Дизельне пальне Цены на бензин
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