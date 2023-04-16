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Ціни на пальне стабілізувалися: за скільки можна заправити авто 16 квітня

16 Квітня 2023, 09:09
Бедрак Вікторія редакторка стрічки
Пальне, бензин, газ, авто, АЗС
Джерело: Depositphotos

У неділю, 16 квітня, середні ціни на пальне в Україні не змінилися.

Бензин марки A-95+ продають по 48,51 грн/л.

А-95 коштує 46,46 грн за літр, A-92 – 44,59 грн/л.

Дизельне пальне реалізують на автозаправках в середньому по 45,94 грн за літр.

Автогаз коштує 21,62 грн за літр.

Скільки коштує пальне в мережах автозаправних станцій?

У мережах АЗС вартість бензину А-95 варіюється від 41 грн до 48,99 грн за літр.

Бензин А-92 продають за ціною від 39,99 грн до 46,00 грн за літр.

Ціни на дизельне пальне стартують від 42 грн до 49 грн за літр.

Ціни на літр автогазу коливаються від 19,64 грн до 25,50 грн.

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Джерело: AutoRia

Теги
АЗС паливо Ціни на бензин
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