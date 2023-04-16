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Цены на топливо стабилизировались: за сколько можно заправить авто 16 апреля

16 апреля 2023, 09:09
Бедрак Виктория редактор ленты
Пальне, бензин, газ, авто, АЗС
Источник: Depositphotos

В воскресенье, 16 апреля, средние цены на топливо в Украине не изменились.

Бензин марки A-95+ продают по 48,51 грн/л.

А-95 стоит 46,46 грн за литр, A-92 — 44,59 грн/л.

Дизельное топливо реализуют на автозаправках в среднем по 45,94 грн за литр.

Автогаз стоит 21,62 грн за литр.

Сколько стоит топливо в сетях автозаправочных станций?

В сетях АЗС стоимость бензина А-95 варьируется от 41 грн до 48,99 грн за литр.

Бензин А-92 продают по цене от 39,99 грн до 46,00 грн за литр.

Цены на дизельное топливо стартуют от 42 грн до 49 грн за литр.

Цены на литр автогаза колеблются от 19,64 грн до 25,50 грн.

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Источник: AutoRia

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АЗС паливо Цены на бензин
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