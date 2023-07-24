Станом на понеділок, 24 липня, ціни на пальне в мережах АЗС по Україні стабілізувалися. Із суботи середня вартість бензину, дизельного пального та автогазу не змінилася.

Літр преміального бензину А-95+ можна в середньому придбати за ціною 50,36 грн.

Бензин марки А-95, популярної серед водіїв, коштує 48,18 грн за літр.

За бензин марки А-92 потрібно в середньому віддати 45,96 грн/л.

Дизельне пальне продають за ціною 47,19 грн за літр.

Водночас середня вартість автогазу становить 23,38 грн/л.

Вартість пального в мережах АЗС по Україні:

Як відомо, з 1 липня в Україні в повному обсязі повернулися акзици та ПДВ на пальне. Після цього ціни на бензин, дизель та автогаз у мережах АЗС кілька тижнів поспіль демонстрували зростання.

На думку директора консалтингової групи А-95 Сергія Куюна, ситуація може стабілізуватися на початку серпня. Тоді на ринок надійдуть нові партії пального, в структурі ціни на які буде враховано нові акцизи.

Джерело: AutoRia