По состоянию на понедельник, 24 июля, цены на горючее в сетях АЗС по Украине стабилизировались. С субботы средняя стоимость бензина, дизельного горючего и автогаза не изменилась.

Литр премиального бензина А-95+ можно приобрести в среднем по цене 50,36 грн.

Бензин марки А-95, популярной среди водителей, стоит 48,18 грн за литр.

За бензин марки А-92 следует в среднем отдать 45,96 грн/л.

Дизельное горючее продают по цене 47,19 грн за литр.

В то же время средняя стоимость автогаза составляет 23,38 грн/л.

Стоимость горючего в сетях АЗС по Украине:

Как известно, с 1 июля в Украине в полном объеме вернулись акзицы и НДС на горючее. После этого цены на бензин, дизель и автогаз в сетях АЗС несколько недель демонстрировали рост.

По мнению директора консалтинговой группы А-95 Сергея Куюна, ситуация может стабилизироваться в начале августа. Тогда на рынок поступят новые партии горючего, в структуре цены на которые будут учтены новые акцизы.

Источник: AutoRia