У понеділок, 1 серпня, ціни на бензин, дизпаливо та автогаз в Україні залишились стабільними. Скільки в середньому коштує паливо в Україні на сьогодні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

За даними, опублікованими на сайті auto.ria, бензин А-95+ у середньому зберігся на рівні 52 грн/л, А-95 – 50,49 грн/л, А-92 – 49,65 грн/л.

Дизельне паливо вже кілька днів тримається на рівні 55,36 грн/л, а автогаз після різкого зниження на 14 копійок у неділю закріпився за вартістю 29,20 грн.

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Згідно з таблицею, найдешевше бензин А-95 продають на заправках Авіас та Укрнафта – 50 грн за літр.

Найдешевший А-92 також на Авіасі – 49 грн/л.

Дизель найвигідніше брати у БРСМ-Нафти – 54.59 грн/л та Укр-Петроля – 54.50 грн/л, автогаз – у Авіасу за 28.54 грн.

Які мобільні програми є у найбільших мереж АЗС і як через них купувати паливо в Україні – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Авто-РІА