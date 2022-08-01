В понедельник, 1 августа, цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине остались стабильными. Сколько в среднем стоит топливо в Украине по состоянию на сегодняшний день – читайте в материале Фактов ICTV.

По данным, опубликованным на сайте auto.ria, бензин А-95+ в среднем сохранился на уровне 52 грн/л, А-95 – 50,49 грн/л, А-92 – 49,65 грн/л.

Дизельное топливо уже несколько дней держится на уровне 55,36 грн/л, а автогаз после резкого снижения на 14 копеек в воскресенье закрепился на стоимости 29,20 грн.

Сейчас смотрят

Согласно таблице, дешевле всего бензин А-95 продают на заправках Авиас и Укрнафта – 50 грн за литр.

Самый недорогой А-92 также на Авиасе – 49 грн/л.

Дизель выгоднее всего брать у БРСМ-Нафты – 54.59 грн/л и Укр-Петроля – 54.50 грн/л, автогаз – у Авиаса за 28.54 грн.

Какие мобильные приложения есть у самых больших сетей АЗС и как через них покупать топливо в Украине – читайте в материале Фактов ICTV.