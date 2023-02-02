В сетях АЗС средние цены на топливо в четверг, 2 февраля, продолжают снижаться, хотя это почти незаметно — всего на 2-5 копеек.
В частности, стоимость премиального бензина марки A-95+ снизилась на 2 копейки — до 50,44 грн/л.
Так же подешевел и популярный A-95, сегодня его реализуют в среднем по 48,6 грн/л.
Цена на бензин марки А-92 снизилась на 5 копеек (47,32 грн/л).
Дизельное топливо и автогаз подешевели в среднем на 4 копейки — до 52,4 грн/л и 26,47 грн/л соответственно.
Разница цен в сетях АЗС на бензин A-95 — от 46 грн до 52 грн за литр.
Стоимость дизельного топлива варьирует от 49,9 грн до 58 грн за литр.
Автогаз реализуют минимум по 24,45 грн/л, максимальная цена — 30,48 грн за литр.
То есть диапазон цен на популярные марки топлива фактически не изменился.
Источник: AutoRia