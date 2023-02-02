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Цены на топливо почти не изменились: сколько стоит бензин и дизель 2 февраля

2 февраля 2023, 09:02
Валентина Летяк редактор ленты
бензин
Источник: Pixabay

В сетях АЗС средние цены на топливо в четверг, 2 февраля, продолжают снижаться, хотя это почти незаметно — всего на 2-5 копеек.

В частности, стоимость премиального бензина марки A-95+ снизилась на 2 копейки — до 50,44 грн/л.

Так же подешевел и популярный A-95, сегодня его реализуют в среднем по 48,6 грн/л.

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Цена на бензин марки А-92 снизилась на 5 копеек (47,32 грн/л).

Дизельное топливо и автогаз подешевели в среднем на 4 копейки — до 52,4 грн/л и 26,47 грн/л соответственно.

Ціни на бензин 2 лютого

Ціни на бензин 2 лютого

Фото: AutoRia

Разница цен в сетях АЗС на бензин A-95 — от 46 грн до 52 грн за литр.

Стоимость дизельного топлива варьирует от 49,9 грн до 58 грн за литр.

Автогаз реализуют минимум по 24,45 грн/л, максимальная цена — 30,48 грн за литр.

То есть диапазон цен на популярные марки топлива фактически не изменился.

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин дизель Дизельне пальне Цены на бензин
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