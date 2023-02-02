В сетях АЗС средние цены на топливо в четверг, 2 февраля, продолжают снижаться, хотя это почти незаметно — всего на 2-5 копеек.

В частности, стоимость премиального бензина марки A-95+ снизилась на 2 копейки — до 50,44 грн/л.

Так же подешевел и популярный A-95, сегодня его реализуют в среднем по 48,6 грн/л.

Сейчас смотрят Цена на бензин марки А-92 снизилась на 5 копеек (47,32 грн/л). Дизельное топливо и автогаз подешевели в среднем на 4 копейки — до 52,4 грн/л и 26,47 грн/л соответственно. Разница цен в сетях АЗС на бензин A-95 — от 46 грн до 52 грн за литр. Стоимость дизельного топлива варьирует от 49,9 грн до 58 грн за литр. Автогаз реализуют минимум по 24,45 грн/л, максимальная цена — 30,48 грн за литр. То есть диапазон цен на популярные марки топлива фактически не изменился. Читайте также: На бензин останется: за какие люксовые авто придется доплачивать в 2023 году Источник: AutoRia

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