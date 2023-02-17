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Ціни на пальне 17 лютого стабілізувалися: скільки коштує бензин, дизель та автогаз

17 Лютого 2023, 09:17
Валентина Летяк редакторка стрічки
Заправка автомобіля на АЗС
Джерело: Depositphotos

Після кількох днів зниження у п’ятницю, 17 лютого, середні ціни на всі види пального в Україні стабілізувалися.

Зокрема, преміальний бензин марки A-95+, як і напередодні, коштує 49,53 грн/л.

Популярний А-95 – в середньому 47,83 грн/л, А-92 – 46,78 грн/л.

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Літр дизельного пального реалізують по 51,37 грн.

Автогаз пропонують на АЗС в середньому по 24,89 грн/л.

Скільки коштує пальне на автозаправках?

Ціни на бензин 17 лютого

Ціни на бензин 17 лютого

Фото: AutoRia

Ціни на АЗС різняться. Наприклад, вартість А-95 – від 45 до 50 грн/л.

Діапазон цін на дизельне пальне – від 48,9 до 58 грн/л.

Літр автогазу коштує щонайменше 22,45 грн, максимум – 32 грн.

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ДжерелоAutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Ціни на бензин
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