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Цены на топливо 17 февраля стабилизировались: сколько стоит бензин, дизель и автогаз

17 февраля 2023, 09:17
Валентина Летяк редактор ленты
Заправка автомобіля на АЗС
Источник: Depositphotos

После нескольких дней снижения в пятницу, 17 февраля, средние цены на все виды топлива в Украине стабилизировались.

В частности, премиальный бензин марки A-95+, как и накануне, стоит 49,53 грн/л.

Популярный А-95 — в среднем 47,83 грн/л, А-92 — 46,78 грн/л.

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Литр дизельного топлива реализуют по 51,37 грн.

Автогаз предлагают на АЗС в среднем по 24,89 грн/л.

Сколько стоит топливо на автозаправках?

Ціни на бензин 17 лютого

Ціни на бензин 17 лютого

Фото: AutoRia

Цены на АЗС различаются. Например, стоимость А-95 — от 45 до 50 грн/л.

Диапазон цен на дизельное топливо — от 48,9 до 58 грн/л.

Литр автогаза стоит минимум 22,45 грн, максимум — 32 грн.

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Источник: AutoRia

Теги
Автогаз АЗС Бензин Дизельне пальне Цены на бензин
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