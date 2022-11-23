Вартість бензину на АЗС у середу, 23 листопада, зросла несуттєво у порівнянні з попереднім днем.

Сьогодні преміальний А-95+ коштує на 5 копійок дорожче. Літр цього пального відпускають в середньому по 50,62 грн.

А-95 здорожчав на 3 копійки – до 50,12 грн/л.

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Середня ціна бензину А-92, який напередодні здорожчав найбільше, зросла у середу на 2 копійки (49,12 грн/л).

Вартість дизельного пального майже не змінилася – 54,25 грн/л.

Автогаз зберігає цінову стабільність – 28,53 грн/л.

В мережах АЗС літр популярного А-95 коштує від 45,2 до 52 грн.

Найнижча ціна на дизельне пальне – 51,52 грн/л, найвища – 58 грн/л.

Джерело: AutoRia